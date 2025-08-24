Trump planeja enviar Guarda Nacional para Chicago, segundo imprensa

O governo de Donald Trump está há semanas planejando o envio de tropas da Guarda Nacional para Chicago como parte de uma ofensiva ampliada contra o crime e a imigração, segundo relatos da mídia americana.

O Pentágono tem elaborado planos que poderiam mobilizar vários milhares de membros da Guarda Nacional para a terceira maior cidade do país em setembro, informou o The Washington Post, citando funcionários não identificados familiarizados com o assunto.

O Pentágono se recusou a confirmar os relatos.

"Não vamos especular sobre futuras operações", disse um funcionário da Defesa.

"O departamento é uma organização de planejamento e trabalha continuamente com outros parceiros de agências em planos para proteger ativos e funcionários federais", afirmou o funcionário sob condição de anonimato.

Os relatos surgem depois que o presidente enviou tropas da Guarda Nacional este mês para a capital Washington DC, onde outro funcionário da Defesa disse que em breve os agentes estariam armados.

Trump afirmou na sexta-feira que Chicago e Nova York - grandes cidades lideradas por democratas - poderiam ser alvo de medidas semelhantes.

"Vamos tornar nossas cidades muito, muito seguras", disse Trump a jornalistas na Casa Branca. "Acho que Chicago será a próxima e depois ajudaremos com Nova York".

O possível envio para Chicago seguiria um padrão semelhante à controversa operação de Trump em junho em Los Angeles, para onde ele enviou 4.000 membros da Guarda Nacional da Califórnia e 700 fuzileiros em serviço ativo apesar das objeções estaduais, segundo fontes não identificadas citadas pela CNN.

Também complementaria a ofensiva ampliada do serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) que mira migrantes sem documentos.

O governador de Illinois, JB Pritzker, e o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, ambos democratas, rejeitaram energicamente a ideia.

"Donald Trump e os republicanos MAGA (sigla de seu movimento Make America Great Again, ndlr) estão tentando pintar seu partido como um de 'lei e ordem'", publicou Pritzker na rede social X. "Isso não poderia estar mais longe da verdade".

Pritzker disse em declarações recolhidas pela WBEZ Chicago que "a segurança pública está sob ataque pela administração Trump".

Johnson afirmou que a cidade não recebeu nenhuma comunicação formal por parte do governo sobre envios militares, e classificou uma potencial ação desse tipo como "descoordenada, desnecessária e irracional".

Chicago registrou 573 homicídios em 2024, segundo a polícia da cidade, 8% a menos que o ano anterior.