Trump nomeia um assessor para preencher temporariamente vaga no Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta quinta-feira (7) um conselheiro da Casa Branca para ocupar temporariamente uma vaga no conselho diretor do Federal Reserve, o banco central americano que está sob crescente pressão para reduzir as taxas de juros.

Na semana passada, a governadora do Fed Adriana Kugler, indicada pelo ex-presidente democrata Joe Biden, anunciou sua renúncia antes do fim do mandato, previsto para janeiro de 2026.

O presidente americano, que insiste constantemente para que o presidente do Fed, Jerome Powell, corte as taxas - algo ao qual o banco central resiste -, pode propor um candidato para substituí-la, mas a nomeação deverá ser posteriormente confirmada pelo Senado, atualmente com maioria republicana.

"É uma grande honra para mim anunciar que escolhi Stephen Miran, atual presidente do Conselho de Assessores Econômicos, para ocupar o posto recém-vago no conselho do Federal Reserve até 31 de janeiro de 2026", anunciou Trump em sua plataforma Truth Social.

Com doutorado em economia pela Universidade de Harvard, Miran defende a aplicação de tarifas e o afastamento de uma política de dólar forte. Ele argumenta que a valorização do dólar torna as exportações dos Estados Unidos menos competitivas e prejudica a indústria manufatureira local.

"Ele está comigo desde o início do meu segundo mandato e sua experiência no mundo da economia é incomparável. Fará um trabalho excepcional", comentou Trump sobre ele.