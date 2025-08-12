Trump não ameaçou enviar tropas contra Alexandre de Moraes

Vídeo com informações falsas foi publicado no TikTok. Projeto Comprova / Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não ameaçou enviar tropas para prender Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), diferentemente do que afirma post viral no TikTok.

O autor da publicação cita a Lei Magnitsky e diz que o envio de militares seria porque o magistrado brasileiro estaria “violando gravemente a democracia e os direitos humanos”. De fato, Trump usou a norma contra Moraes, mas em nenhum momento sugeriu publicamente que enviaria militares para o Brasil.

Como o Comprova já mostrou, a Lei Magnitsky está prevista na legislação norte-americana e é aplicada contra estrangeiros acusados de corrupção ou violação dos direitos humanos.

Trump já relacionou a aplicação da Lei Magnitsky à condução de Moraes de processos judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores. No relatório anual do Departamento de Estado, os Estados Unidos disseram que a situação geral dos direitos humanos enfraqueceu sob o governo Lula e acusaram o Judiciário de suprimir o discurso de apoiadores de Bolsonaro.

Da mesma forma, não é verídico que Lula colocou as Forças Armadas brasileiras de prontidão, como afirma o conteúdo investigado. O presidente brasileiro disse que não deve ligar no momento para Trump porque “ele não fala em negociação”.

— Um presidente não pode ficar se humilhando para outro. Quando minha intuição disser que Trump quer negociar, não terei dúvida de ligar — disse Lula.

Leia Mais Vídeo em que agentes de saúde tentam obrigar mãe a vacinar filho contra covid-19 é encenação

A reportagem pesquisou o tema no Google e não obteve nenhum resultado que confirme as alegações, nem na imprensa nacional nem na internacional.

Também buscou por “Moraes” no site da Casa Branca, e não há nenhum registro de Trump falando sobre enviar militares para o Brasil. O resultado da pesquisa traz dois links, de 30 de julho deste ano, abordando o mesmo assunto: um é a medida assinada pelo presidente americano impondo tarifas mais altas para o Brasil e o outro é um informativo sobre a medida.

Entre os comentários da publicação, há usuários que demonstram acreditar no conteúdo investigado, incluindo mensagens de apoio a Donald Trump, e declarações de que brasileiros “de bem” estariam ao seu lado.

Leia Mais Declarações públicas do papa Leão XIV não citam nem Lula nem Bolsonaro; vídeos foram criados com IA

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O perfil, que tinha 139,9 mil seguidores até 12 de julho, se diz uma página de notícias, mas publica diversos conteúdos falsos. Alguns exemplos, além do post verificado nesta checagem, incluem a afirmação de que o impeachment de Alexandre de Moraes havia sido aprovado e a alegação de que Trump acusou a CIA de se envolver nas eleições brasileiras. Não há, porém, qualquer registro oficial que confirme as duas alegações.

O vídeo acumulava, até o momento desta publicação, 109 mil curtidas, 14 mil comentários, quase 9 mil salvamentos e 19 mil compartilhamentos, além de 2,5 milhões de visualizações. O Comprova tentou contatar o dono do perfil, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Por que as pessoas podem ter acreditado

O vídeo do post, criado com inteligência artificial misturando imagens de Trump e Moraes, começa usando um dos recursos mais frequentes no mundo da desinformação: a palavra “bomba”.

Ao utilizar linguagem alarmista, os desinformadores sabem que têm mais chance de que seus conteúdos sejam disseminados. Isso porque o tom de urgência aumenta as chances de o espectador não refletir sobre o assunto, pensar se aquilo faz sentido e, assim, aumenta a possibilidade de as pessoas acreditarem no conteúdo.

Outra tática é o uso de autoridades. Quando o autor diz que Trump fez tais ameaças ao vivo, ele tenta dar credibilidade ao conteúdo. É mais forte dizer que o presidente dos Estados Unidos fez tal declaração do que afirmar “segundo fontes” – embora esta expressão também seja usada por desinformadores.

Fontes que consultamos: site da Casa Branca e Google.

Por que o Comprova investigou essa publicação: o Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.