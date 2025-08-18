Trump mostra a Zelensky mapa de território ucraniano sob controle russo

Durante uma reunião no Salão Oval da Casa Branca na tarde desta segunda-feira, 18, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, um mapa da Ucrânia intitulado "Mapa do Conflito Rússia-Ucrânia", que indicava a porcentagem de território sob controle russo ou em disputa.

Zelensky disse que mostrou a Trump alguns detalhes do campo de batalha no mapa e agradeceu pelo gesto.

"É um bom mapa", disse Trump. "Estou pensando em como recuperá-lo", respondeu Zelensky. Trump replicou, rindo, que eles poderiam encontrar uma solução. Fonte: Dow Jones Newswires.