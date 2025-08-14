Trump insiste em dizer que o Brasil é um dos “piores parceiros comerciais” dos Estados Unidos

Trump diz que o Brasil impõe "tarifas tremendas" sobre produtos americanos. MANDEL NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (14) que o Brasil é um dos “piores parceiros comerciais” do país. A declaração foi feita durante entrevista coletiva na Casa Branca. Segundo ele, “o Brasil tem sido horrível em relações comerciais conosco”, apesar de os EUA registrarem superávit na balança com os brasileiros.

Trump também acusou o Brasil de impor “tarifas tremendas” sobre produtos americanos, sem mencionar que, no primeiro semestre de 2025, o Brasil teve déficit de US$ 1,67 bilhão nas trocas com os EUA – ou seja, importou mais do que exportou. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China.

Questionado sobre a aproximação entre Brasil, México e China após o tarifaço de 50% imposto pelos EUA sobre produtos brasileiros, Trump minimizou:

— Não estou. Eles não estão muito bem. Estamos melhores do que eles.

No campo político, o presidente americano também criticou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pela Justiça brasileira.