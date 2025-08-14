Mundo

"Tarifas tremendas"
Notícia

Trump insiste em dizer que o Brasil é um dos “piores parceiros comerciais” dos Estados Unidos

Presidente norte-americano voltou a criticar tarifas brasileiras e comentou prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, a quem chamou de “homem honesto”

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS