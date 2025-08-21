Trump faz nova publicação sobre guerra entre Rússia e Ucrânia com críticas a Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 21 que é "muito difícil, se não impossível, vencer uma guerra sem atacar um país de invasores". Ele ainda comparou um conflito com uma partida esportiva: "é como um grande time no esporte que tem uma defesa fantástica, mas não tem permissão para jogar no ataque. Não há chance de ganhar!"