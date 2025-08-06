Trump pode se reunir com Putin e Zelensky na próxima semana, diz jornal

Trump classificou a reunião entre seu enviado e Putin como "altamente produtiva". WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está aberto a se reunir com os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou a Casa Branca nesta quarta-feira (6).

Segundo o jornal The New York Times, citando fontes anônimas, a reunião poderia acontecer já na próxima semana. Trump pretenderia se reunir primeiro com Putin e, em seguida, realizar um encontro tripartite também com a presença de Zelensky, conforme o veículo. Contatadas pela reportagem, autoridades da Otan e da Ucrânia não confirmaram a informação.

A possibilidade de reunião foi discutida durante uma ligação entre Trump e Zelensky que, de acordo com uma fonte ucraniana de alto escalão, também contou com a participação do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e dos líderes do Reino Unido, Alemanha e Finlândia.

A conversa aconteceu após o enviado especial de Washington, Steve Witkoff, visitar Moscou para conversas com Putin mais cedo no mesmo dia.

— Os russos expressaram seu desejo de se reunir com o presidente Trump, e o presidente está aberto a se encontrar tanto com o presidente Putin quanto com o presidente Zelensky — declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Reunião "altamente produtiva"

Mais cedo nesta quarta, Trump classificou a reunião entre seu enviado e Putin como "altamente produtiva", mas autoridades americanas afirmaram que as sanções contra parceiros comerciais de Moscou continuam mantidas.

Trump, que ao assumir a presidência para um segundo mandato declarou publicamente que poderia encerrar o conflito em 24 horas, deu à Rússia um prazo até sexta-feira (8) para apresentar avanços rumo à paz, sob pena de enfrentar novas sanções.