Trump escolhe Stallone e Gloria Gaynor para prêmios do Kennedy Center

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (13) os vencedores dos prêmios do Kennedy Center, o prestigiado centro cultural de Washington do qual recentemente se nomeou diretor, entre os quais estão Sylvester Stallone e Gloria Gaynor.

O mandatário declarou que presidirá a gala em que os prêmios serão entregues, que geralmente acontece em dezembro e será transmitida pela emissora CBS.

"Acabamos com a programação woke", declarou a jornalistas no gigantesco teatro de mármore branco às margens do rio Potomac em Washington, fazendo referência a um termo pejorativo usado pela extrema direita para políticas de diversidade.

Stallone, de 79 anos, foi indicado três vezes ao Oscar e é especialmente popular por seu papel como Rocky Balboa no clássico filme de boxe "Rocky".

Além disso, o ator é um grande apoiador de Trump e um dos "embaixadores de Hollywood" do presidente, junto com Jon Voight e Mel Gibson.

A lista também inclui a diva da disco music Gloria Gaynor, intérprete de "I Will Survive", de 81 anos, e a lenda do country George Strait, de 73 anos.

A banda de rock KISS, formada na década de 1970 em Nova York, cidade natal do presidente, e o ator britânico Michael Crawford, de 83 anos, conhecido por seu papel no espetáculo da Broadway "O Fantasma da Ópera", também estão entre os premiados. Trump declarou ser um amante dos musicais da Broadway.

O Kennedy Center, uma das principais instituições culturais do país, inaugurado em 1971, conta com uma ópera, um teatro e uma orquestra sinfônica.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump colocou a instituição sob seu controle. Após reorganizar o conselho de administração em fevereiro e demitir vários membros históricos, determinou a si mesmo como diretor do centro cultural.

Embarcado em uma cruzada ultraconservadora contra o que chama de "propaganda antiamericana" na arte, mas também na pesquisa e na história, o republicano retomou o controle de vários grandes museus da capital.

Neste contexto, a Casa Branca anunciou sua intenção de realizar uma revisão completa do Instituto Smithsonian, a organização que administra os principais museus de Washington.

Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump não compareceu à entrega de prêmios do Kennedy Center, uma vez que vários artistas declararam que não desejavam se reunir com ele.