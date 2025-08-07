Trump elimina fundo de US$ 7 bi para energia solar

O governo do presidente Donald Trump decidiu nesta quinta-feira (7) cancelar um programa de 7 bilhões de dólares (R$ 38,2 bilhões) criado para levar energia solar a telhados de comunidades de baixa renda e desfavorecidas em todo os Estados Unidos.

O programa de subsídios Solar Para Todos foi criado pela Lei de Redução da Inflação de 2022, a histórica legislação climática do ex-presidente democrata Joe Biden.

Sessenta beneficiários - uma combinação de agências estaduais e organizações sem fins lucrativos - já haviam sido selecionados em estados com maioria tanto democrata quanto republicana.

A iniciativa tinha como objetivo ajudar mais de 900 mil lares a reduzir suas contas de eletricidade em centenas de dólares por ano.

Em um vídeo publicado no X, o administrador da Agência de Proteção Ambiental, Lee Zeldin, afirmou que a "Grande e Bela Lei" do mês passado revogou o Fundo de Redução de Gases de Efeito Estufa, sob o qual o Solar Para Todos era financiado.

Zeldin alegou, sem entrar em detalhes, que os recursos do programa estavam sendo desviados pelos custos administrativos de "intermediários" e classificou o esquema como uma "fraude".

Ele também criticou a isenção dos requisitos para compra de produtos fabricados nos Estados Unidos, alegando que representava uma "grande notícia para a China".

Dos 7 bilhões de dólares comprometidos até agora, apenas 53 milhões (R$ 290 milhões) foram gastos, segundo uma análise da empresa de pesquisa Atlas Public Policy.

Tom Taylor, analista de políticas da Atlas, declarou à AFP que havia um consenso geral de que, uma vez assinados os contratos, os recursos comprometidos não poderiam ser recuperados. "Mas o governo Trump agora está pondo à prova essa teoria", afirmou.

"O presidente Trump prometeu reduzir as contas de energia pela metade, mas mais uma vez seu governo tenta encarecer o custo da manutenção da casa ou da luz", declarou Adam Kent, diretor de finanças verdes do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais.

O senador progressista Bernie Sanders acusou, por sua vez, o presidente republicano de agir para proteger os interesses do setor de combustíveis fósseis.

"Donald Trump quer eliminar ilegalmente esse programa para proteger os lucros exorbitantes de seus amigos da indústria do petróleo e gás", afirmou, prometendo "lutar para preservar esse programa de enorme importância".

O governo já colaborou com o Congresso para revogar os créditos fiscais para energia eólica e solar, endurecer as restrições aos arrendamentos federais para projetos de energia renovável e rescindir as áreas designadas para a energia eólica offshore.

Também propôs eliminar as regulamentações sobre as emissões de gases de efeito estufa de usinas e veículos e publicou um relatório sugerindo que esses gases de efeito estufa poderiam ser benéficos.