Trump e Putin se reúnem nesta sexta-feira no Alasca para debater o futuro da Ucrânia

Encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin está agendado para as 16h30min, no horário de Brasília. SAUL LOEB,KRISTINA KORMILITSYNA / AFP/ POOL

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, irão se reunir nesta sexta-feira (15) no Alasca, em um encontro de cúpula que pode ser decisivo para o futuro da Ucrânia e deixa o mundo em suspense.

Putin pisará em território ocidental pela primeira vez desde que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, uma guerra que provocou as mortes de dezenas de milhares de pessoas e na qual as tropas da Rússia continuam avançando. Atualmente, os militares do país controlam quase 20% do território ucraniano.

Trump fez o convite por sugestão do próprio chefe de Estado russo, mas o presidente americano tem demonstrado uma postura defensiva e advertiu que a reunião pode terminar em questão de minutos se Putin não ceder.

Para o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, será outro dia estressante. Até o momento, ele rejeitou publicamente a pressão de Trump para ceder o território ocupado pela Rússia.

Trump se orgulha de seu perfil negociador, mas reduziu as expectativas e disse que será uma "reunião para sondar" o cenário e observar se Putin está falando sério.

— Se for uma reunião ruim, terminará muito rapidamente. E se for uma boa reunião, vamos acabar alcançando a paz em um futuro bastante próximo — garantiu Trump, que considerou que o encontro tem "25%" de chance de fracassar.

Trump prometeu conversar rapidamente com os líderes europeus e Zelensky. Segundo o americano, para alcançar um acordo final, será necessário um encontro de cúpula a três partes, com Zelensky, e dividir o território.

Consequências

Trump expressou sua admiração por Putin há alguns anos. Um encontro com o presidente russo em 2018, durante o seu primeiro mandato, rendeu muitas críticas porque, segundo opositores, o americano se mostrou intimidado.

Antes de retornar à Casa Branca em janeiro, Trump se gabou de ter um bom relacionamento com Putin, culpou o antecessor democrata Joe Biden pela guerra na Ucrânia e prometeu anunciar a paz em 24 horas.

Leia Mais Anistia Internacional critica relatório de direitos humanos dos EUA

Contudo, apesar das ligações telefônicas para Putin e de uma discussão pública com Zelensky em fevereiro na Casa Branca, o chefe do Kremlin permanece inflexível. Trump admitiu a frustração com Putin e advertiu sobre "consequências muito graves" se ele não aceitar um cessar-fogo.

O encontro está programado para as 11h30min (16h30min de Brasília) na Base Aérea Elmendorf. A escolha do Alasca não foi casual. Para chegar ao Estado, Putin, alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI), do qual os Estados Unidos não são membros, só precisa atravessar o estreito de Bering.

Além disso, o Alasca é um território com passado russo, já que foi vendido pela Rússia aos Estados Unidos no século 19. Funcionários de alto escalão russos também enfrentam sanções, mas o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos flexibilizou as medidas temporariamente para permitir a viagem e o uso de cartões bancários no Alasca.

O Kremlin anunciou esperar que Putin e Trump se reúnam a sós com intérpretes, antes de um almoço de trabalho com seus assessores.

Leia Mais Trump prorroga por 90 dias pausa tarifária com a China

Vitória para Putin?

A reunião de cúpula contrasta com a abordagem dos líderes europeus e de Biden, que prometeram não dialogar com a Rússia sobre o futuro da Ucrânia a menos que Kiev também participasse do encontro.

Zelensky declarou na terça-feira (12) que a reunião no Alasca é uma "vitória pessoal" para Putin. Com a viagem, Putin "sai de seu isolamento" e, de certa forma, adia as sanções que Trump havia prometido impor à Rússia.

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, pediu garantias de segurança para a Ucrânia, ideia que Trump minimizou há alguns meses.