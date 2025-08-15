Trump e Putin apertam as mãos e "desfilam" em tapete vermelho antes de reunião

Donald Trump e Vladimir Putin chegaram por volta das 16h desta sexta-feira (15) na Base Aérea Elmendorf-Richardson, no Alasca, para a reunião sobre o futuro da Ucrânia. Os presidentes dos Estados Unidos e Rússia apertaram as mãos antes de seguir para a cúpula.

O primeiro a aparecer foi Donald Trump, que desembarcou do Air Force One e aguardou Putin em um tapete vermelho estendido ao lado da pista. Na sequência, Putin desembarcou do Ilyushin Il-96 (avião oficial do governo russo) e foi de encontro a Trump.

Eles apertaram as mãos, conversaram brevemente sobre algo e seguiram lado a lado sob o tapete vermelho. Após os cumprimentos, pousaram para fotos sobre um palanque com o letreiro "Alaska 2025".

Em seguida, deram um segundo aperto de mãos antes de entrarem juntos em um carro. Eles já estão reunidos para discutir o futuro da Ucrânia.

Esta é a primeira vez desde 2015 que Putin pisa em solo norte-americano.