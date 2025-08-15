Mundo

Trump e Putin apertam as mãos e "desfilam" em tapete vermelho antes de reunião

Presidentes dos Estados Unidos e Rússia estão reunidos no Alasca, onde devem debater o futuro do conflito na Ucrânia

AFP

Zero Hora

