Trump diz que Zelensky pode pôr fim à guerra "imediatamente" ou "seguir combatendo" com a Rússia

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste domingo (17) à noite que o líder ucraniano, Volodimir Zelensky, pode pôr fim à guerra com a Rússia "quase imediatamente", mas descartou a recuperação da ocupada Crimeia ou a entrada da Ucrânia na Otan.

"O presidente Zelensky, da Ucrânia, pode pôr fim à guerra com a Rússia quase imediatamente, se assim o quiser, ou pode seguir combatendo", publicou Trump em sua plataforma Truth Social, na véspera de uma reunião em Washington com o mandatário ucraniano e líderes europeus.

"Não se pode recuperar o que [Barack] Obama cedeu na Crimeia (há 12 anos, sem disparar um único tiro!), e A UCRÂNIA NÃO PODE ENTRAR NA OTAN. Há coisas que nunca mudam!", acrescentou.