Trump diz que vai se reunir com Putin em 15 de agosto

Putin e Trump durante reunião do G20 na Alemanha em 2017. Saul Loeb / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (8) que irá se reunir com o líder russo Vladimir Putin em 15 de agosto. O encontro ocorrerá no Alasca, no noroeste do país norte-americano.

O anúncio foi realizado em publicação na rede Truth Social. Trump disse que mais detalhes serão divulgados posteriormente.

O Kremlin considerou a decisão "bastante lógica" e informou ter convidado Trump à Rússia para "a próxima reunião".

— Rússia e Estados Unidos são vizinhos próximos (...) Parece bastante lógico que nossa delegação simplesmente cruze o Estreito de Bering — disse o assessor da Presidência russa Yuri Ushakov.

Último encontro ocorreu em 2019

Trump, que ao assumir a presidência para um segundo mandato declarou publicamente que poderia encerrar o conflito em 24 horas, deu à Rússia um prazo até esta sexta-feira (8) para apresentar avanços rumo à paz, sob pena de enfrentar novas sanções.

Esse será o primeiro encontro entre os líderes em seis anos. O último ocorreu em junho de 2019 em meio à cúpula do G20 no Japão, durante o primeiro mandato do republicano.

O presidente americano retomou contato direto com Putin em fevereiro, logo após seu retorno à Casa Branca, com o objetivo declarado de encerrar rapidamente a guerra iniciada com a invasão russa da Ucrânia em 2022. No entanto, as negociações entre Moscou e Kiev seguem bloqueadas.

Entenda

Nos últimos dias, as trocas diplomáticas aumentaram. Em 29 de julho, Trump anunciou que imporia novas sanções, principalmente "tarifas", à Rússia caso o país não terminasse os combates em 10 dias, encerrados nesta sexta.

No dia anterior, já havia anunciado a redução de outro ultimato, de 50 dias para até 12 dias. Trump afirmou que não recebeu resposta à proposta.

Na quarta-feira (6), o líder russo recebeu o enviado especial americano, Steve Witkoff, no Kremlin. Trump qualificou o encontro como "altamente produtivo", mas autoridades americanas afirmaram que as sanções contra parceiros comerciais russos permanecem em vigor.

Zelensky estará presente?

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou que se reunir com Vladimir Putin é prioridade e defende a participação da Ucrânia em negociações tripartites. Já Putin resiste ao encontro direto, dizendo que só faria sentido na fase final das negociações.

Trump, por sua vez, foi categórico ao dizer que Putin não precisa se encontrar com Zelensky antes dele, e afirmou que fará o possível para acabar com a guerra.

Na quinta-feira, Zelensky conversou por telefone com Trump e líderes europeus, pedindo que estes também participem das negociações.

Posições irreconciliáveis

As negociações entre Rússia e Ucrânia não avançam: a última rodada em Istambul, na Turquia, em julho, só resultou em troca de prisioneiros.

Moscou exige que a Ucrânia entregue quatro regiões ocupadas e a Crimeia, além de abandonar armas ocidentais e planos para entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) — demandas rejeitadas por Kiev.