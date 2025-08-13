Trump diz que vai pedir verba ao Congresso para 'consertar' Washington e reduzir criminalidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 13, que deve pedir uma "pequena quantidade de verba" ao Congresso para "consertar" a capital federal do país, Washington. "Acho que os democratas vão concordar conosco. Estamos lutando contra o crime, isso não é uma coisa boa? Ou teremos que explicar para eles?", ponderou o republicano durante evento no Kennedy Center.