Trump diz que Ucrânia terá "algum tipo de segurança", mas não nos moldes da Otan

Zelensky, Trump e líderes europeus se reuniram na Casa Branca na segunda-feira. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Após reunião com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky e líderes europeus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (19) que a Ucrânia terá "algum tipo de segurança" contra futuras invasões, mas destacou que ela não seguirá os padrões da Otan.

— Haverá algum tipo de segurança, mas não nos moldes da Otan — afirmou Trump em entrevista à Fox News, referindo-se às garantias pedidas pelos líderes europeus durante a reunião na Casa Branca.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sugeriu durante a reunião na Casa Branca na segunda-feira (18) que o ideal seria que essas garantias fossem similares às do Artigo 5 da Otan, que prevê a intervenção de aliados caso um país seja atacado.

Trump disse que a Ucrânia manterá "muito território" atualmente ocupado por tropas russas, mas não especificou quais áreas. Ele ressaltou que ainda não sabe se o presidente russo Vladimir Putin aceitará fechar um acordo de paz e que só terá certeza nas próximas semanas.

Putin propõe reunião com Zelensky em Moscou

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs organizar em Moscou uma reunião bilateral com Zelensky, durante uma ligação telefônica com Donald Trump na segunda-feira (18), informaram fontes próximas à negociação para a AFP.

O informante afirmou, porém, que o presidente ucraniano recusou o convite.

Negociações

Zelensky garantiu que o seu governo já começou a elaborar os termos das garantias de segurança para a Ucrânia que estarão na proposta de paz e disse estar pronto para se encontrar com Putin sem exigir condições prévias.

O chanceler russo, Sergei Lavrov, afirmou que "a Rússia não rejeita nenhum formato para discutir o processo de paz na Ucrânia" e indicou que Moscou estaria disposta a abrir mão de parte dos territórios que ocupa, pedindo contrapartidas e garantias de segurança para si.

Lavrov afirmou nesta terça-feira ao canal de TV estatal Rossiya 24 que qualquer acordo de paz com Kiev deve levar em consideração "os interesses de segurança" de Moscou.

— Sem respeito pelos interesses de segurança da Rússia, sem respeito total pelos direitos dos russos e dos falantes de russo que vivem na Ucrânia, não se pode falar de acordos de longo prazo — disse Lavrov.

Em Donetsk e Lugansk, que formam a região de Donbass que é reivindicava por Moscou, a maioria da população fala russo, algo que foi instrumentalizado pelo Kremlin para justificar a ocupação.

Um rascunho da proposta de Putin prevê a retirada parcial de tropas russas do norte da Ucrânia, mas exige concessões consideradas inaceitáveis por Kiev, incluindo o reconhecimento da anexação da Crimeia, o controle russo sobre parte do Donbass e limites à entrada da Ucrânia na Otan. Zelensky admite que algumas regiões ocupadas podem ser negociadas, mas alerta que a soberania ucraniana não pode ser comprometida.

"Coalizão de voluntários"

Quase 30 aliados da Ucrânia se reúnem nesta terça-feira (19) por videoconferência para abordar os avanços, afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron, que esteve em Washington na segunda-feira para o encontro com Trump.

A reunião da denominada "coalizão de voluntários" os "manterá informados sobre o que for decidido", declarou Macron ao canal de notícias francês LCI:

— Imediatamente depois, começaremos a trabalhar de forma concreta com os americanos.

O presidente francês e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, copresidem a reunião, na qual serão discutidos "os próximos passos" para a Ucrânia, informou um porta-voz do governo britânico à AFP. Macron sugeriu que Genebra poderia receber o encontro Putin-Zelensky, mas afirmou que "depende da Ucrânia" decidir se fará concessões territoriais, incluindo partes da região leste do Donbass, que permanecem sob seu controle.