Mundo

Negociações de paz
Notícia

Trump diz que Ucrânia terá "algum tipo de segurança", mas não nos moldes da Otan

Em reunião na Casa Branca, presidente da Comissão Europeia propôs proteção internacional aos ucranianos contra novos ataques

AFP

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS