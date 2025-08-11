Trump diz que federalização de cidades 'vai mais longe' e que processo começará por Washington

Durante o anúncio da federalização da capital americana, Washington D.C., o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que essa ação ainda "vai mais longe". "Estamos começando por D.C., mas outras cidades também estão péssimas", acrescentou o republicano.

Em coletiva de imprensa na Casa Branca nesta segunda-feira, 11, Trump citou Chicago como exemplo de outra cidade com "alta criminalidade" no país. O republicano ainda citou que irá "eliminar favelas" de locais federalizados nos EUA, com a "urgência" de acabar com as chamadas "cidades-santuário", que abrigam imigrantes que entram no país.