Trump diz que começou a organizar encontro com Putin e Zelensky

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira (18) que começou a organizar uma cúpula entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky. O republicano também deve participar da conversa, conduzindo o debate.
— Após concluir as reuniões, liguei para o presidente (Vladimir) Putin e iniciei os preparativos para um encontro, em um local a ser determinado, entre o presidente Putin e o presidente Zelensky — declarou Trump depois de receber o ucraniano e líderes europeus na Casa Branca.
Ele reforçou nesta segunda que a próxima reunião será "trilateral":
— Depois dessa reunião, teremos uma trilateral, da qual participariam os dois presidentes e eu.
Trump, Zelensky e líderes europeus discutem fim de guerra
Durante reunião na Casa Branca com Volodimir Zelensky e outros líderes europeus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Vladimir Putin, líder russo, aceitou as garantias de segurança para um acordo de paz com a Ucrânia.
— Em um passo muito significativo, o presidente Putin concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia, e este é um dos pontos-chave que devemos considerar, e vamos estar considerando isso na mesa, também quem fará o quê essencialmente — afirmou Trump, no início das conversas nesta segunda-feira (18).
O chanceler alemão, Friedrich Merz, pediu um cessar-fogo na Ucrânia antes de uma possível cúpula entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, indo contra o chamado do presidente Donald Trump para priorizar um acordo de paz com a Rússia.
— Não posso imaginar que a próxima reunião ocorra sem um cessar-fogo, então vamos trabalhar nisso e tentar exercer pressão sobre a Rússia — disse Merz.
Já Trump declarou mais cedo, durante um encontro bilateral com Zelensky, que pode não ser "necessário um cessar-fogo".
O presidente ucraniano afirmou ter tido "a melhor" das conversas com Trump para tentar encontrar uma solução para a guerra em seu país.
A delegação europeia em Washington é formada por:
- Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia
- Emmanuel Macron, presidente da França
- Friedrich Merz, chefe de Governo da Alemanha
- Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália
- Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido
- Alexander Stubb, presidente da Finlândia
- Mark Rutte, secretário-geral da Otan
Reunião no Alasca
O encontro aconteceu após a reunião de cúpula de sexta-feira (15) entre o presidente dos Estados Unidos e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, durante a qual não foi alcançado um acordo de cessar-fogo.
Após a reunião, Trump alinhou-se com a posição defendida há muito tempo pela Rússia, que exclui a necessidade de um cessar-fogo antes de alcançar um acordo de paz definitivo.