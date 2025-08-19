Trump diz que começou a organizar encontro com Putin e Zelensky

Donald Trump disse que a próxima reunião será "trilateral". WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira (18) que começou a organizar uma cúpula entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky. O republicano também deve participar da conversa, conduzindo o debate.

— Após concluir as reuniões, liguei para o presidente (Vladimir) Putin e iniciei os preparativos para um encontro, em um local a ser determinado, entre o presidente Putin e o presidente Zelensky — declarou Trump depois de receber o ucraniano e líderes europeus na Casa Branca.

Ele reforçou nesta segunda que a próxima reunião será "trilateral":

— Depois dessa reunião, teremos uma trilateral, da qual participariam os dois presidentes e eu.

Trump, Zelensky e líderes europeus discutem fim de guerra

Durante reunião na Casa Branca com Volodimir Zelensky e outros líderes europeus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Vladimir Putin, líder russo, aceitou as garantias de segurança para um acordo de paz com a Ucrânia.

— Em um passo muito significativo, o presidente Putin concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia, e este é um dos pontos-chave que devemos considerar, e vamos estar considerando isso na mesa, também quem fará o quê essencialmente — afirmou Trump, no início das conversas nesta segunda-feira (18).

O chanceler alemão, Friedrich Merz, pediu um cessar-fogo na Ucrânia antes de uma possível cúpula entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, indo contra o chamado do presidente Donald Trump para priorizar um acordo de paz com a Rússia.

— Não posso imaginar que a próxima reunião ocorra sem um cessar-fogo, então vamos trabalhar nisso e tentar exercer pressão sobre a Rússia — disse Merz.

Já Trump declarou mais cedo, durante um encontro bilateral com Zelensky, que pode não ser "necessário um cessar-fogo".

O presidente ucraniano afirmou ter tido "a melhor" das conversas com Trump para tentar encontrar uma solução para a guerra em seu país.

A delegação europeia em Washington é formada por:

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

Emmanuel Macron, presidente da França

Friedrich Merz, chefe de Governo da Alemanha

Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália

Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido

Alexander Stubb, presidente da Finlândia

Mark Rutte, secretário-geral da Otan

Reunião no Alasca

O encontro aconteceu após a reunião de cúpula de sexta-feira (15) entre o presidente dos Estados Unidos e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, durante a qual não foi alcançado um acordo de cessar-fogo.