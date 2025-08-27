Trump diz que Casa Branca monitorará Minnesota, governado por democrata, após tiroteio

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que foi informado sobre o tiroteio em Mineápolis, no Estado de Minnesota - governado pelo democrata Tim Waltz -, e que a Casa Branca continuará monitorando a "terrível situação", em publicação na Truth Social. Na postagem, Trump pediu orações aos envolvidos. O comentário acontece após um atirador abrir fogo durante uma missa em uma escola católica da cidade, matando duas crianças e ferindo outras 17 pessoas antes de se matar, disseram autoridades.

Em comunicado enviado por Washington e assinado pelo republicano, é mencionado que em sinal de respeito às vítimas dos "atos insensatos de violência", a bandeira dos EUA será hasteada a meio mastro na Casa Branca e em diversos outros edifícios e terrenos públicos até 31 de agosto de 2025.