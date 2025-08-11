Trump diz esperar uma cúpula 'construtiva' com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta segunda-feira (11), que espera ter uma "conversa construtiva" com seu contraparte russo, Vladimir Putin, na cúpula entre os dois mandatários, esta semana, no Alasca.

"Vou falar com Vladimir Putin e direi a ele: 'Você tem que pôr fim a esta guerra'", declarou Trump durante entrevista coletiva na Casa Branca. "Eu gostaria de ver um cessar-fogo muito, muito em breve".

"Achei muito respeitável que o presidente da Rússia tenha vindo ao nosso país, em vez de nós irmos ao país dele, ou até a um terceiro país (...) Acredito que teremos conversas construtivas", declarou.

"Acho que vai dar certo, mas poderia dar errado", reconheceu o presidente dos Estados Unidos, que prevê informar sobre a cúpula imediatamente aos líderes europeus e ao seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Eu me dou bem com Zelensky, mas discordo profundamente do que ele tem feito. Esta é uma guerra que nunca deveria ter acontecido", afirmou sobre a invasão russa à Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

"A próxima reunião será com Zelensky e Putin, ou Zelensky e Putin comigo. Estarei lá se precisarem de mim, mas quero organizar um encontro entre ambos os líderes", acrescentou.

Trump também expressou seu descontentamento com Zelensky por descartar fazer concessões territoriais à Rússia.

"Me incomodou um pouco que Zelensky dissesse: 'Bem, tenho que obter a aprovação constitucional'. Quer dizer, ele conseguiu a aprovação para entrar em guerra e matar todo mundo, mas precisa de uma autorização para trocar território, porque haverá troca de território", declarou.