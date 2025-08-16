Mundo

Mudança de postura?

Trump diz a europeus que está aberto a dar garantias de segurança à Ucrânia

Após reunião com Putin, presidente americano afirma a fontes europeias que pode apoiar forças armadas ucranianas para permitir avanço em negociações de paz

Estadão Conteúdo

Dow Jones Newswires

