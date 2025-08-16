Trump diz a europeus que está aberto a dar garantias de segurança à Ucrânia

Putin e Trump na chegada à cúpula do Alasca. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse a líderes europeus que está aberto a oferecer garantias de segurança à Ucrânia, segundo autoridades europeias, uma mudança significativa em sua postura em relação ao papel dos EUA no fim da guerra.

Estas fontes, que falaram com Trump após reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira (15), no Alasca, contaram que o americano disse que Putin não pretende parar os combates durante negociações de paz e insistirá que a Ucrânia ceda território no leste do país em troca de um congelamento da linha de frente em outras regiões.

Putin aceitou que qualquer paz precisa incluir a presença de tropas ocidentais na Ucrânia como uma forma de garantir sua durabilidade, de acordo com quatro autoridades ouvidas.

Líderes europeus haviam sido informados pelos EUA, antes da cúpula em Anchorage, no Alasca, que Moscou havia indicado a Washington que estava disposta a aceitar um cessar-fogo temporário e participaria de uma segunda rodada de negociações para uma paz de longo prazo, de acordo com três das autoridades europeias.

Mas em uma ligação do Air Force One, na volta para casa depois da cúpula, Trump transmitiu aos europeus que Putin quer continuar combatendo, disseram as fontes.

Kiev busca faz tempo garantias de segurança dos EUA como proteção contra futuras agressões russas sob qualquer acordo de paz. A aparente mudança de Trump sobre o assunto, indicada aos europeus, é notável porque há meses ele rejeitava o pedido do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, por tal papel dos EUA.

Garantias de segurança dos Estados Unidos poderiam potencialmente permitir que Zelensky fizesse concessões em negociações com Putin, desde que a Rússia esteja pronta para negociar de boa fé, disseram algumas das fontes europeias que participaram da ligação.

Quais seriam as garantias?

Três fontes disseram que Trump indicou que as garantias poderiam incluir apoio militar dos EUA para uma força de segurança liderada pela Europa na Ucrânia, mas não se comprometeu com forças americanas estacionadas na região.

As garantias de segurança, conforme descritas por Trump na ligação, incluíam compromissos de segurança bilaterais e apoio financeiro e militar para as forças armadas da Ucrânia por uma coalizão ocidental de países, incluindo os EUA, disseram três das fontes europeias.

Em uma declaração conjunta neste sábado (16), após ligações com Trump e entre si, líderes europeus pareceram se referir a uma oferta do presidente dos EUA de garantias de segurança.

— Está claro que a Ucrânia deve ter garantias de segurança inabaláveis para defender efetivamente sua soberania e integridade territorial — disseram os líderes da Alemanha, França, Grã-Bretanha, Polônia, Itália, Finlândia e de instituições da União Europeia na declaração.

— Acolhemos a declaração do presidente Trump de que os EUA estão preparados para dar garantias de segurança.