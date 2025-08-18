Trump condiciona libertação de reféns em Gaza à destruição do Hamas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condicionou a libertação de reféns israelenses à destruição e combate do Hamas. Em publicação na Truth Social nesta segunda-feira, 18, o republicano pontuou que "quando mais cedo isso acontecer, maiores serão as chances de sucesso".

"Só veremos o retorno dos reféns restantes quando o Hamas for confrontado e destruído!!! Lembrem-se, fui eu quem negociou e conseguiu a libertação de centenas de reféns para Israel (e para os EUA!). Fui eu quem encerrou 6 guerras em apenas 6 meses. Fui eu quem OBLITEROU as instalações nucleares do Irã. Joguem para VENCER, ou não joguem!", escreveu o americano.

Pouco depois, também na rede social, Trump comemorou o "grande dia" de hoje na Casa Branca. "Nunca tivemos tantos líderes europeus aqui ao mesmo tempo. Uma grande honra para os EUA. Vamos ver quais serão os resultados", escreveu.