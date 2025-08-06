Trump anuncia tarifa de 100% sobre chips e semicondutores importados aos EUA

Trump anunciou novas tarifas nesta quarta-feira (6). BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (6) que pretende impor tarifas de 100% sobre chips e semicondutores importados ao país.

— Vamos aplicar uma tarifa de aproximadamente 100% sobre chips e semicondutores — declarou Trump na Casa Branca.

Segundo ele, não haverá taxa extra se a empresa fabricar nos Estados Unidos. Trump, no entanto, não informou quando a medida entrará em vigor.

O presidente já havia sinalizado a intenção anteriormente. A medida atinge principalmente países asiáticos, que estão entre os maiores produtores destes materiais, utilizados pela indústria em equipamentos eletrônicos, como smartphones e computadores.

O anúncio foi realizado durante evento em que a Apple comunicou o compromisso de investir US$ 100 bilhões nos Estados Unidos.