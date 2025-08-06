Trump anuncia que Japão começará a importar picapes da Ford

O Japão começará a importar picapes F-150 da montadora americana Ford, anunciou o presidente Donald Trump, em um momento de incerteza sobre o acordo comercial alcançado em julho entre os dois países.

Segundo o acordo, as importações japonesas estarão submetidas, a partir de quinta-feira, a uma tarifa "recíproca" de 15%, e não 25%, como o presidente republicano havia ameaçado inicialmente.

Em troca, a Casa Branca afirmou que Tóquio suspenderá as "restrições" aos carros americanos exportados para o Japão, incluindo a aceitação de suas normas de segurança.

"Eles estão aceitando nossos carros", afirmou Trump ao canal CNBC em uma entrevista na terça-feira. "Estão aceitando a bela Ford F-150, que faz muito sucesso. Tenho certeza que vai sair muito bem lá, e outras coisas que têm muito sucesso aqui também terão sucesso lá".

As empresas japonesas vendem milhões de carros nos Estados Unidos todos os anos, mas veículos americanos são raros no Japão. A Ford, de fato, saiu do mercado nipônico há quase uma década.

Os veículos americanos costumam ser muito grandes para as estradas japonesas - a F-150 mede 2,4 metros de largura contando os retrovisores - e, geralmente, o volante está no lado oposto.

O anúncio de Trump aconteceu no momento em que Tóquio e Washington parecem estar em desacordo sobre detalhes importantes do acordo comercial, em particular sobre quando acontecerá a anunciada redução das tarifas sobre importações de automóveis japoneses.

Atualmente, as tarifas estão fixadas em 27,5%, sendo 2,5% que já eram adotadas e mais outros 25% adicionados por Trump. Analistas acreditam que devem cair para 15%.