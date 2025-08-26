Trump anuncia demissão de diretora do Fed e eleva pressão sobre banco central dos EUA 

Lisa Cook e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. SAUL LOEB,ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente Donald Trump ordenou nesta segunda-feira (25) a demissão de Lisa Cook, uma diretora do Federal Reserve (Fed), acusando-a de fraude hipotecária, o que aumenta a pressão sobre o banco central dos Estados Unidos.

Com base na Lei do Federal Reserve, Trump escreveu em uma carta dirigida a Lisa: "Determinei que há causas suficientes para removê-la do cargo". O Fed não respondeu imediatamente às perguntas sobre o anúncio de Trump.

Denúncia criminal

Um presidente geralmente tem poderes limitados para destituir autoridades do banco central dos EUA. Uma decisão recente da Suprema Corte sugeriu que os membros do Fed só podem ser demitidos por uma “causa” justificada, o que pode ser interpretado como a prática de uma infração.

O líder republicano apontou para uma denúncia criminal datada de 15 de agosto, feita pelo diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA, na sigla em inglês), um aliado de Trump, ao procurador-geral dos EUA, para anunciar que Lisa seria demitida.

Segundo Trump, a denúncia apresentou “razão suficiente” para acreditar que Lisa pode ter feito “declarações falsas” em um ou mais financiamentos hipotecários.

Cook negou a acusação no início do mês e destacou que o empréstimo foi concedido antes de sua entrada no Fed.