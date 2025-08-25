Mundo

Disputa comercial 
Notícia

Trump ameaça tarifa de 200% caso China não forneça ímãs aos EUA

O foco da disputa está nas terras raras, elementos químicos essenciais para a indústria de tecnologia, cuja exportação foi restringida em abril em resposta ao tarifaço de Trump

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS