Trump ameaça aumentar tarifas da Índia por compra de petróleo russo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, nesta segunda-feira (4), aumentar "substancialmente" as tarifas sobre os produtos indianos como sanção pela compra de petróleo russo, uma fonte importante de receita para Moscou.
Trump aproximou-se de seu homólogo russo, Vladimir Putin, logo após voltar ao poder em janeiro, convencido de que sua boa relação permitiria acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia.
Ao perceber que não conseguiria, ameaçou impor sanções econômicas à Rússia caso Putin não encerrasse as hostilidades e deu como prazo final a próxima sexta-feira.
Autoridades russas planejam negociar com o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, que deve se encontrar com Putin nesta semana.
Enquanto isso, Trump tenta apertar o cerco. Ele afirmou, nesta segunda-feira, em sua plataforma Truth Social, que a Índia "compra grandes quantidades de petróleo russo" e o vende com "grandes lucros".
"Não se importam com quantas pessoas morrem na Ucrânia pela máquina de guerra russa", acrescentou Trump.
"Por esta razão, aumentarei substancialmente as tarifas que a Índia paga aos Estados Unidos", disse.
O presidente não revelou detalhes sobre as possíveis novas tarifas alfandegárias. Por enquanto, Washington impôs uma sobretaxa de 10% aos produtos indianos, que deve subir para 25% na quinta-feira.
* AFP