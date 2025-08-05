Trump ameaça aumentar 'substancialmente' tarifas à Índia em 24 horas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (5) que considera aumentar 'substancialmente' as tarifas alfandegárias para a Índia nas próximas 24 horas por comprar petróleo russo, uma fonte fundamental de receita para Moscou.

Trump deu à Rússia um prazo até sexta-feira para progredir em um acordo de paz com a Ucrânia ou enfrentar novas sanções econômicas, que podem incluir punições a outros países que comprem suas exportações vitais de petróleo e gás.

"A Índia não tem sido um bom parceiro comercial, porque eles fazem muitos negócios conosco, mas nós não fazemos negócios com eles. Ajustamos para 25%, mas acho que vou aumentar isso substancialmente nas próximas 24 horas, porque estão comprando petróleo russo', disse Trump em uma entrevista à CNBC.

O presidente não detalhou de quanto será o aumento. Washington já impôs 10% adicionais sobre os produtos indianos, que devem subir para 25% na quinta-feira.