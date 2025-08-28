Tropas israelenses realizam invasão perto de Damasco, na Síria

Tropas israelenses realizaram uma incursão noturna em um local próximo a Damasco, informou a mídia estatal síria nesta quinta-feira, 28, em meio aos esforços dos EUA para encerrar as hostilidades entre os dois países após a queda do regime de Assad no final de 2024.

A incursão, que durou horas e foi apoiada por ataques aéreos israelenses, ocorreu perto da cidade de Kiswah, nos subúrbios de Damasco, disse o ministério das Relações Exteriores da Síria. Soldados sírios descobriram na terça-feira, 26, dispositivos de vigilância e escuta próximos ao local, segundo a agência estatal SANA.

Após a descoberta, Israel alvejou a área com ataques aéreos, resultando na morte de pelo menos seis soldados sírios.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse em um post no X nesta quinta-feira que as forças de seu país estão "operando em todos os fronts de batalha dia e noite pela segurança de Israel".