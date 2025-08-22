Tribunal Eleitoral confirma Paz e Quiroga no 2º turno das eleições na Bolívia

O senador de centro-direita Rodrigo Paz e o ex-presidente conservador Jorge Quiroga disputarão o segundo turno em 19 de outubro na Bolívia, após obterem as maiores votações no primeiro turno presidencial de domingo, segundo o resultado final do Supremo Tribunal Eleitoral.

Com 100% dos votos apurados, Paz venceu o primeiro turno com 32% dos votos válidos. Quiroga ficou em segundo lugar com 26,7%, informou a autoridade eleitoral em sua página oficial nesta quinta-feira.

A contagem preliminar já havia antecipado a passagem dos dois candidatos à próxima rodada.

Nenhum deles conseguiu mais de 50% dos votos válidos ou 40% com dez pontos percentuais de vantagem sobre o rival mais próximo, o que forçou a realização do segundo turno.

Será o primeiro segundo turno disputado na Bolívia desde que esse mecanismo foi incorporado em 2009. Até agora, o esquerdista Movimento ao Socialismo (MAS) havia vencido todas as eleições presidenciais no primeiro turno.

O milionário Samuel Doria Medina, favorito em quase todas as pesquisas prévias, terminou em terceiro lugar com 19,6%.

Os bolivianos foram às urnas em 17 de agosto em meio a uma grave crise econômica. A inflação interanual chegou a quase 25% em julho.

A esquerda, castigada nas urnas, deixará o governo após 20 anos. Ela ascendeu com Evo Morales (2006-2019) e continuou com Luis Arce (2020-2025), que depois se tornou seu maior adversário.

Paz e Quiroga prometem mudanças no atual modelo de viés estatista implementado pelo MAS. Entre as propostas estão cortes drásticos em subsídios, redução de impostos e dinamização da livre importação de produtos.

Andrónico Rodríguez, o candidato mais votado da esquerda, ficou em quarto lugar com 8,5%. Eduardo del Castillo, representante do oficialismo, obteve 3,1%.

O ex-presidente Evo Morales, de 65 anos, foi impedido de concorrer a um quarto mandato devido a uma decisão judicial que proíbe mais de uma reeleição.

A partir de um pequeno povoado da região cocalera do Chapare, onde se refugia de uma ordem de prisão por um caso de tráfico de uma menor - acusação que ele nega -, Morales impulsionou uma campanha pelo voto nulo.

Os votos inválidos atingiram o pico de 19,8%, o registro mais alto pelo menos desde 2002.

Embora todos os votos para presidente e Congresso já tenham sido contabilizados, a distribuição oficial das cadeiras parlamentares será anunciada na próxima semana.