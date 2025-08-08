Tragédia ambiental, fé e violência: as imagens da semana no mundo

Devoto reza no Rio Bagmati como parte da peregrinação do festival hindu. Prakash MATHEMA / AFP

Na segunda-feira (4), hindus nepaleses celebraram o festival Shravan, em homenagem a deusa Shiva, em Kathmandu, capital do país.

Na imagem de Prakash Mathema, um devoto reza nas águas do Rio Bagmati, no templo de Pashupatinath.

Embarcação foi abandonada em 2003, próxima a Atenas. Angelos TZORTZINIS / AFP

No mesmo dia, restos do navio MS Mediterranean Sky foram registrados por Angelos Tzortznis no golfo de Elefsina, na Grécia.

A embarcação naufragou em 2003 e foi abandonada na sua rota habitual, que ligava a Itália à Grécia.

A reciclagem se tornou fonte de renda no Afeganistão. Wakil KOHSAR / AFP

Em Kabul, no Afeganistão, um funcionário é fotografado durante o seu trabalho em uma planta de reciclagem de plástico. A foto é de Wakil Kohsar.

Um pedestre caminha em meio ao temporal enquanto uma cascata se forma na encosta. Tommy WANG / AFP

Na quinta-feira (5), uma chuva histórica inundou Hong Kong, na Ásia. Na imagem, uma cascata se forma em uma encosta na baía de Quarry. O registro é de Tommy Wang.

Na quarta-feira (6), a região de Fontjoncouse, no sudoeste da França, foi severamente atingida por incêndios florestais.

Ao menos 25 casas foram queimadas e/ou danificadas em meio a 11 mil hectares de vegetação. A operação mobilizou 1,8 mil bombeiros.

Os registros são do fotógrafo Lionel Bonaventure.

Putin e Witkoff se sentaram para dialogar em Moscou. Gavriil Grigorov / POOL/AFP

No mesmo dia, representantes de Rússia e Estados Unidos se reuniram para uma série de conversas em Moscou.

Na imagem, o presidente russo Vladimir Putin recebe o enviado especial americano, Steve Witkoff.

A foto é de Gavriil Grigorov.

Japoneses prestam homenagem às vidas perdidas no bombardeio de Hiroshima. Richard A. Brooks / AFP

Também na quarta (6), residentes de Hiroshima prestaram homenagens aos mortos no bombardeio à cidade com a bomba atômica, em 1945.

O Japão lembrou os 80 anos da tragédia com minutos de silêncio, reflexão e luzes colocadas no Rio Motoyasu.

O registro é de Richard A. Brooks.

Forças de segurança haitianas pedem ajudam à ONU para recuperar o controle da Capital. Clarens SIFFROY / AFP

No Haiti, um policial realiza uma patrulha em Port-au-Prince, capital do país caribenho. Com diversas falhas de segurança, o governo nacional perdeu o controle majoritário da Capital para o crime organizado. Agora, o país busca reforços junto à ONU para reverter a situação.

Palestinos correm em direção a ajuda humanitária em Gaza. Eyad BABA / AFP