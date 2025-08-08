Tragédia ambiental, fé e violência: as imagens da semana no mundo

Na segunda-feira (4), hindus nepaleses celebraram o festival Shravan, em homenagem a deusa Shiva, em Kathmandu, capital do país.
Na imagem de Prakash Mathema, um devoto reza nas águas do Rio Bagmati, no templo de Pashupatinath.
No mesmo dia, restos do navio MS Mediterranean Sky foram registrados por Angelos Tzortznis no golfo de Elefsina, na Grécia.
A embarcação naufragou em 2003 e foi abandonada na sua rota habitual, que ligava a Itália à Grécia.
Em Kabul, no Afeganistão, um funcionário é fotografado durante o seu trabalho em uma planta de reciclagem de plástico. A foto é de Wakil Kohsar.
Na quinta-feira (5), uma chuva histórica inundou Hong Kong, na Ásia. Na imagem, uma cascata se forma em uma encosta na baía de Quarry. O registro é de Tommy Wang.
Na quarta-feira (6), a região de Fontjoncouse, no sudoeste da França, foi severamente atingida por incêndios florestais.
Ao menos 25 casas foram queimadas e/ou danificadas em meio a 11 mil hectares de vegetação. A operação mobilizou 1,8 mil bombeiros.
Os registros são do fotógrafo Lionel Bonaventure.
No mesmo dia, representantes de Rússia e Estados Unidos se reuniram para uma série de conversas em Moscou.
Na imagem, o presidente russo Vladimir Putin recebe o enviado especial americano, Steve Witkoff.
A foto é de Gavriil Grigorov.
Também na quarta (6), residentes de Hiroshima prestaram homenagens aos mortos no bombardeio à cidade com a bomba atômica, em 1945.
O Japão lembrou os 80 anos da tragédia com minutos de silêncio, reflexão e luzes colocadas no Rio Motoyasu.
O registro é de Richard A. Brooks.
No Haiti, um policial realiza uma patrulha em Port-au-Prince, capital do país caribenho. Com diversas falhas de segurança, o governo nacional perdeu o controle majoritário da Capital para o crime organizado. Agora, o país busca reforços junto à ONU para reverter a situação.
Fechando a semana, o fotógrafo Eyad Baba capturou o exato momento em que a ajuda humanitária aérea chega a Gaza.