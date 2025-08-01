Desabamento em mina de cobre deixa ao menos um morto e cinco desaparecidos no Chile

Um homem morreu e outros nove ficaram feridos após um desabamento em uma mina de cobre no Chile. O incidente foi provocado por um terremoto de magnitude 4,2.
As informações foram divulgadas pela empresa estatal Codelco, que também informou que cinco trabalhadores estão desaparecidos.
O terremoto aconteceu às 17h34min no horário local, em El Teniente, a maior mina subterrânea do mundo, em Rancagua, a cerca de cem quilômetros de Santiago, forçando a evacuação do local.
"A Codelco informa a morte, esta tarde, do nosso colega Paulo Marín Tapia", afirmou a empresa de cobre em um comunicado.
Ainda conforme a empresa, nove pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de morrer.
Cinco trabalhadores desaparecidos
Outros cinco trabalhadores estão sendo procurados pelas equipes de emergência.
"Equipes de resgate estão entrando na área do desabamento neste momento porque a prioridade é contatar as pessoas, e já contatamos algumas delas", disse o presidente da Codelco, Máximo Pácheco, à Rádio Cooperativa.
A Codelco é a maior produtora de cobre do mundo, responsável por entre 8% e 10% do metal vermelho.