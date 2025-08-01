Mundo

El Teniente
Notícia

Desabamento em mina de cobre deixa ao menos um morto e cinco desaparecidos no Chile

Segundo a empresa de mineração estatal Codelco, o incidente foi provocado por um terremoto de magnitude 4,2; outras nove pessoas se feriram

Zero Hora

AFP

