TotalEnergies vende participação em duas reservas de hidrocarbonetos na Argentina

A empresa francesa TotalEnergies anunciou, nesta quarta-feira (6), a cessão, por meio da sua subsidiária Total Austral, de sua participação de 45% em dois blocos de petróleo e gás de xisto à petroleira estatal YPF, por um valor de 500 milhões de dólares (2,7 bilhões de reais).

"A venda de Rincon La Ceniza e La Escalonada está dentro de nossa estratégia de gestão ativa de carteira", indicou Javier Rielo, diretor para as Américas da Exploração-Produção da TotalEnergies, em um comunicado.

"Essa transação nos facilita valorizar uma parte de nossa carteira ao mesmo tempo que concentra nossos esforços no desenvolvimento de nossos principais ativos na reserva da província argentina de Neuquén assim como no offshore na Terra do Fogo", ambas na Patagônia, acrescentou.

Ele destacou que a petroleira "segue plenamente comprometida com a Argentina".