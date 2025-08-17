Tiroteio em bar de Nova York deixa três mortos e oito feridos

Ataque envolveu vários atiradores, disse comissária da polícia de Nova York em coletiva de imprensa. NYPD / Reprodução

Três pessoas morreram e outras oito ficaram feridas após tiroteio dentro de um bar no Brooklyn, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu durante a madrugada deste domingo (17), segundo informou o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

Durante uma coletiva de imprensa, a comissária Jessica Tisch classificou o episódio como "terrível". De acordo com ela, a polícia foi acionada por volta das 3h30min no horário local (4h30min em Brasília), após relatos de disparos no estabelecimento. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram diversas pessoas baleadas.

Entre as vítimas estão oito homens e três mulheres, com idades entre 27 e 61 anos. Os três mortos são homens e já foram oficialmente identificados, segundo a comissária.

Nenhum suspeito foi preso até o momento. A comissária Tisch afirmou que há "múltiplos atiradores" envolvidos no incidente, e acredita que mais de uma arma foi utilizada no crime. Os policiais recuperaram uma arma nas vizinhanças do bar e 36 cartuchos de balas no local.

Os oito sobreviventes foram encaminhados a hospitais próximos, mas, até o momento, não há detalhes sobre a condição de saúde deles, conforme informou a revista americana Newsweek.