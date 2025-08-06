Ataque a tiros deixa pessoas feridas em base militar dos EUA; exército  diz que há "um atirador ativo"

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (6) em uma base militar no estado da Geórgia, sudeste dos Estados Unidos, onde há um "atirador ativo", anunciaram as autoridades.

"Forte Stewart está em confinamento devido a um incidente com um atirador ativo", informou o Exército nas redes sociais.

"Há feridos e o incidente continua", afirmou, acrescentando que "a instalação foi isolada".