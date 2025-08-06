Ataque a tiros deixa pessoas feridas em base militar dos EUA; exército  diz que há "um atirador ativo"

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (6) em uma base militar no estado da Geórgia, sudeste dos Estados Unidos, onde há um "atirador ativo", anunciaram as autoridades.
"Forte Stewart está em confinamento devido a um incidente com um atirador ativo", informou o Exército nas redes sociais.
"Há feridos e o incidente continua", afirmou, acrescentando que "a instalação foi isolada".
Em um alerta anterior, autoridades da base militar pediram aos que estavam no local que tivessem extrema cautela, "permanecessem na parte interna e fechassem todas as portas e janelas".