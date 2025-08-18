Times Square, em Nova York, é esvaziada após suposta ameaça de bomba

Agentes do esquadrão antibombas trabalham no local. Reprodução / Redes sociais

A Times Square, um dos principais pontos turísticos de Nova York foi esvaziada pelo Departamento de Polícia nesta segunda-feira (18). As informações são do g1.

A área isolada fica nas proximidades da Rua 43 Oeste com a 7ª Avenida, em Manhattan. A informação, publicada na rede social X, alerta para a passagem de veículos de emergência e atrasos nas proximidades.

Até a publicação desta reportagem, a polícia, otros detalhes não foram fornecidos. No entanto homens do esquadrão antibombas foram enviados à região. Nas redes sociais, testemunhas apontam que causa é uma ameaça de bomba.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o local vazio, enquanto agentes averiguam a situação.