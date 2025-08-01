Tesla condenada a pagar US$ 243 milhões por morte causada pelo seu Autopilot

Um júri da Flórida ordenou nesta sexta-feira (1º) que a Tesla pague centenas de milhões de dólares aos demandantes que atribuíram um acidente fatal ocorrido em 2019 à tecnologia de assistência ao condutor "Autopilot" da empresa.

O tribunal decidiu que o sistema da Tesla foi parcialmente responsável pelo acidente em Key Largo, no qual faleceu Naibel Benavides León e seu namorado, Dillon Angulo, ficou ferido, segundo o advogado Darren Jeffrey Rousso, sócio do escritório que representou Angulo e a família de León.

Os demandantes alegaram que o Autopilot foi o responsável pela colisão do Tesla conduzido por George McGee com uma caminhonete Chevrolet, causando a morte de León e ferimentos em Angulo.

O júri concedeu 200 milhões de dólares (R$ 1,1 bilhão) em danos punitivos, além de 59 milhões de dólares (R$ 327 milhões) em danos compensatórios à família de León e 70 milhões de dólares (R$ 388 milhões) em indenização a Angulo, segundo os registros judiciais.

Como o júri atribuiu um terço da culpa à Tesla, a indenização por danos será reduzida, afirmou Rousso, e o impacto total da indenização será de 242 milhões de dólares (R$ 1,34 bilhão) após essas reduções.

"Fez-se justiça", comentou Rousso. "O júri ouviu todas as provas e emitiu um veredicto justo e equitativo em nome de nossos clientes."

A Tesla, propriedade do magnata Elon Musk, anunciou que recorrerá da decisão, informaram seus advogados de defesa.

"O veredicto de hoje é equivocado e apenas contribui para prejudicar a segurança automotiva e colocar em risco os esforços da Tesla e de toda a indústria para desenvolver e implementar tecnologias que salvam vidas", declarou a empresa por meio de sua equipe jurídica.

"As provas sempre demonstraram que esse condutor foi o único culpado porque estava em excesso de velocidade, com o pé no acelerador - o que desativou o piloto automático - enquanto procurava o telefone que havia caído, sem olhar para a estrada", declarou a Tesla.

"Para deixar claro, nenhum carro em 2019, nem hoje, teria evitado esse acidente. Nunca se tratou do piloto automático."