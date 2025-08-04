Tesla aprova US$ 29 bilhões em ações para Musk em meio a processo judicial

A fabricante de veículos elétricos Tesla concedeu, nesta segunda-feira (4), 96 milhões de ações da empresa a Elon Musk por um valor aproximado de 29 bilhões de dólares (R$ 160 bilhões, na cotação atual), enquanto prossegue a batalha judicial em torno de sua compensação.

Musk obteve aprovação para comprar 96 milhões de ações da empresa a um preço de 23,34 dólares (R$ 129), o mesmo valor do momento da adoção de seu plano de compensação em 2018, indicou a companhia em um documento apresentado ao regulador do mercado de ações dos Estados Unidos nesta segunda-feira.

As ações da Tesla fecharam a 302,60 dólares (R$ 1.671) na bolsa de Nova York na sexta-feira, avaliando este pacote provisório em cerca de 29 bilhões de dólares.

A empresa afirmou que "tem a intenção de compensar seu diretor-executivo por seus futuros serviços, de forma proporcional a suas contribuições" à empresa e aos acionistas.

"Recomendamos esta indenização como um primeiro passo, um pagamento de 'boa-fé'", acrescentou, ao anunciar a aprovação do conselho de administração para conceder as novas ações a Musk.

A remuneração do magnata é objeto de uma batalha judicial há anos.

Um plano de compensação validado pelos acionistas em 2018 estimava que Musk recebesse ações da Tesla como resultado de uma série de objetivos ao longo de 10 anos.

No momento de sua adoção, o pacote era avaliado em cerca de 56 bilhões de dólares (R$ 309,3 bilhões). Mas uma juíza de Delaware, a pedido de um acionista, anulou-o em janeiro de 2024, por considerar que os acionistas haviam recebido informações "errôneas" e "enganosas" antes da assembleia em que o plano foi aprovado.

Mas a disputa continuou. Em junho de 2024, foi novamente validado pelos acionistas da Tesla e, em dezembro de 2024, a Justiça de Delaware voltou a rejeitá-lo.

A empresa, que entrou com recurso, estabeleceu uma comissão especial responsável por estudar o caso.

"A comissão especial e o conselho de administração deliberaram cuidadosamente sobre a decisão de outorgar esta recompensa provisória em um contexto marcado pela guerra de talentos na inteligência artificial, cada vez mais intensa, e por posição crítica da Tesla em um ponto de virada crucial", argumentou a companhia na rede X, nesta segunda-feira.