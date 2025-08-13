Tempestades causam transtornos no aeroporto da Cidade do México

As fortes chuvas que atingem a Cidade do México voltaram a causar transtornos nesta terça-feira (12) no aeroporto da capital, onde milhares de passageiros ficaram retidos devido à suspensão temporária das operações.

A capital mexicana é afetada por tempestades desde junho, e abriga um dos aeroportos mais movimentados da América Latina, com 45,4 milhões de passageiros atendidos em 2024.

A tempestade que caiu sobre a metrópole na madrugada de hoje impactou as operações no aeroporto Benito Juárez, assim como no último domingo, quando o volume d'água atingiu o maior nível desde 1952 em áreas como o centro.

O terminal relatou 120 voos com atrasos, 16 desviados para outros aeroportos e três cancelados, afetando um total de 19.500 passageiros. Uma pista permaneceu fechada por várias horas devido ao acúmulo de água.

A chuva desta madrugada voltou a causar alagamentos, e moradores estavam preocupados com a previsão de novas tempestades. "Estamos tentando novamente tirar a água. Se as autoridades não fizerem nada para resolver isso, de nada vai adiantar continuarmos aqui todos os dias", disse Vianey Caballero, 40.

Avenidas e ruas de diferentes setores da capital e sua periferia sofreram com alagamentos, que afetaram as operações do metrô. Autoridades da Cidade do México atribuem o problema ao acúmulo de lixo na rede de esgoto.

A capital mexicana foi construída sobre o que era um lago e vários rios, motivo pelo qual existem diversas depressões onde a água se acumula facilmente.