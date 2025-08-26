Taylor Swift anuncia que se casará com Travis Kelce

A superestrela pop americana Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce anunciaram nesta terça-feira (26) seu noivado, prelúdio de um casamento de alto perfil de um dos casais mais populares do mundo.

Em uma publicação conjunta no Instagram, mostraram uma série de fotografias de Kelce pedindo Swift em casamento de joelhos no meio de um jardim decorado com flores em tons de branco e rosa, e um close de um grande anel de diamante na mão da cantora.

"Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar", brincou o casal na legenda da publicação no Instagram, onde Swift tem 280 milhões de seguidores.

Swift e Kelce, ambos de 35 anos, tornaram pública sua relação em 2023 e têm sido vistos frequentemente juntos nos megashows dela e nas partidas da NFL, onde ele joga pelo Kansas City Chiefs.

- "Desejo muita sorte a eles" -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi um dos primeiros a parabenizar publicamente o casal, apesar de sua anterior inimizade com Swift por seu apoio à sua adversária eleitoral, a democrata Kamala Harris, nas eleições do ano passado.

"Desejo muita sorte a eles", declarou à imprensa em uma reunião de gabinete, ao ser questionado sobre o noivado.

Muitas celebridades, sobretudo do mundo da música e do esporte, publicaram felicitações ao casal.

"Ah, muitas felicidades!", escreveu a cantora Avril Lavigne no Instagram. "Duas das pessoas mais genuínas se conhecem e se apaixonam. Estou muito feliz por eles", disse Brittany Mahomes, esposa do colega de time de Kelce, Patrick Mahomes.

A notícia também chegou ao US Open, onde a swiftie mais devota do tênis, a polonesa Iga Swiatek, foi bombardeada com perguntas sobre o casamento.

"Obviamente, ela teve muitos namorados, sabemos de tudo isso. Espero que este seja para sempre, Travis parece um cara bacana e ela parece super feliz", disse a número dois do mundo.

Com sua turnê Eras, de quase dois anos de duração, Swift arrecadou 2 bilhões de dólares (R$ 10,8 bilhões) em 149 apresentações ao redor do mundo, consolidando assim a turnê mais lucrativa da história da música.

Os ingressos foram vendidos a preços exorbitantes e atraíram milhões de fãs.

As swifties, como são conhecidas suas fãs, aguardam seu próximo álbum, "The Life of a Showgirl", que será lançado em 3 de outubro.

- "Pessoa incrível" -

A notícia do lançamento foi divulgada este mês em um episódio do podcast New Heights, que Kelce apresenta ao lado de seu irmão Jason, ex-jogador da NFL.

O episódio, com mais de duas horas de duração, abordou temas que vão desde como Swift se sentiu ao comprar os direitos de suas gravações originais até sua paixão por assar pão. Além disso, mostrou a dinâmica entre o casal e alcançou um recorde de 1,3 milhão de visualizações no YouTube, segundo o Guinness.

O último grande lançamento da ganhadora de 14 prêmios Grammy, "The Tortured Poets Department", foi publicado em abril do ano passado e vendeu 1,4 milhão de cópias no primeiro dia.

Embora Swift seja famosa por cantar sobre suas decepções amorosas, a relação com Kelce, um dos jogadores mais bem pagos da NFL, se consolidou apesar da pressão da fama.

Kelce é uma estrela do esporte com uma longa trajetória, mas seu relacionamento com a cantora o catapultou para um novo nível de interesse internacional, que seu casamento intensificará.

O jogador ganhou três campeonatos com os Chiefs e busca um quarto título, após ser derrotado no Super Bowl da temporada passada contra o Philadelphia Eagles.

Tanto Swift quanto o presidente Trump estiveram presentes nesse importante evento esportivo, o que gerou muita controvérsia depois que o republicano declarou "ODEIO A TAYLOR SWIFT" nas redes sociais, após seu apoio a Harris.

"Acho que ele é um grande cara. Acho que ela é uma pessoa incrível, então desejo muita sorte a eles", disse Trump na terça-feira.