Taxa de desemprego nos EUA sobe para 4,2% em julho

A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 4,2% em julho, segundo dados do governo publicados nesta sexta-feira (1º) que mostram sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho, enquanto as empresas se preparam para os efeitos das tarifas do presidente Donald Trump.

A principal economia do mundo registrou 73.000 novas vagas de emprego em julho, de acordo com o Ministério do Trabalho, menos do que o esperado por analistas.

Os números de maio (19.000) e junho (14.000) foram fortemente revisados para baixo e se tornaram os piores desde a pandemia de covid-19.

As revisões são muito maiores do que o habitual, assinalam. Os indicadores anteriores mostravam a criação de mais de 120.000 novos postos de trabalho por mês.

Os empregos criados se concentram em um número reduzido de setores - saúde e serviços sociais -, enquanto no governo federal são eliminados, em consonância com a política do governo republicano.

Em maio, o desemprego foi de 4,1%.

A deterioração no mercado de trabalho ocorre devido a "uma incerteza política sustentada, o impacto das tarifas e a diminuição dos fluxos migratórios", afirmou em uma nota Gregory Daco, economista do EY, antes da divulgação dos dados de julho.