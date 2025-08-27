Trump dobra tarifas sobre a Índia como punição por compra de petróleo russo

Em fevereiro deste ano, o encontro entre Donald Trump e o primeiro ministro da Índia, Narendra Modi. JIM WATSON / AFP

As tarifas aplicadas pelos Estados Unidos às importações de produtos da Índia, que desde o início de agosto eram de 25%, dobraram para 50% nesta quarta-feira (27). A medida é uma forma do presidente Donald Trump de punir o país por comprar petróleo da Rússia.

A Índia é um dos principais importadores de petróleo russo, atrás apenas da China. Trump acusa Nova Délhi de ajudar Moscou a financiar sua guerra na Ucrânia. A nova tarifa, no entanto, deixa de fora uma série de produtos, o que reduz consideravelmente o alcance da medida.

Com o aumento da tarifa, as relações entre Estados Unidos e Índia ficam ainda mais tensas, o que dá a Nova Délhi um novo incentivo para melhorar os laços com a China.

Embora Trump tenha implementado novas tarifas tanto contra aliados como contra países rivais desde que voltou à Casa Branca em janeiro, a taxa de 50% é uma das mais elevadas aplicadas contra parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Contudo, isenções foram anunciadas para setores que poderiam ser afetados por tarifas separadas, como produtos farmacêuticos e semicondutores.

O governo Trump iniciou investigações sobre algumas indústrias que poderiam resultar em novas tarifas. Os smartphones também estão na lista de produtos isentos. Setores que já foram punidos, como aço, alumínio e automóveis, também estão isentos das tarifas a nível nacional.

Os Estados Unidos foram o principal destino das exportações da Índia em 2024, com envios de 87,3 bilhões de dólares (cerca de R$ 474 bilhões).

Analistas alertam, no entanto, que uma tarifa de 50% equivale a um embargo comercial e provavelmente prejudicará as pequenas empresas. Os exportadores indianos advertiram para uma queda nos pedidos e perdas de empregos se o aumento tarifário fosse concretizado.

Medida "injusta"

Nova Délhi classificou a medida a medida de Washington como "injusta, injustificável e irracional". A entrada em vigor das tarifas de 50% afeta as perspectivas da quinta maior economia do planeta.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prometeu "reduzir a carga tributária sobre as pessoas comuns" no discurso anual do Dia da Independência. Modi também anunciou um compromisso com a autossuficiência, com a promessa de defender os interesses do país.

O Ministério das Relações Exteriores explicou que a Índia começou a importar petróleo da Rússia em um cenário no qual os fornecimentos tradicionais foram desviados para a Europa devido à invasão russa da Ucrânia.

A pasta destacou que Washington incentivou as importações naquele momento para reforçar a estabilidade do mercado energético mundial.

A Rússia representou quase 36% do total das importações de petróleo bruto da Índia em 2024. A compra de petróleo russo representou para Nova Délhi uma economia de bilhões de dólares em custos de importação, o que manteve os preços internos dos combustíveis relativamente estáveis.

O que diz o governo norte-americano

Trump também não recuou nos planos tarifários. Peter Navarro, conselheiro econômico do presidente norte-americano, disse que "a Índia não parece querer reconhecer seu papel no derramamento de sangue".

Trump utiliza as tarifas como ferramenta para enfrentar o que Washington considera práticas comerciais desleais e desequilíbrios comerciais.

