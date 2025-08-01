Switch 2 dispara as receitas trimestrais da Nintendo

A Nintendo anunciou, nesta sexta-feira (1º), que suas receitas trimestrais mais que duplicaram em relação ao ano anterior graças ao Switch 2, o console de videogame vendido mais rapidamente no mundo após ser lançado em junho.

A alta demanda desse novo dispositivo da marca japonesa que criou o "Super Mário" reavivou o entusiasmo dos seus fãs, que esgotaram os estoques e fizeram com que as lojas ficassem abertas até meia-noite.

Assim como o popular Switch original, esse segundo modelo é um console híbrido que pode ser portátil ou conectado a uma televisão, com uma tela maior e maior potencial de processamento que seu antecessor.

O console bateu todos os recordes do setor ao vender 3,5 milhões de unidades em seus primeiros quatro dias. E, em seu primeiro mês, o número aumentou para 5,8 milhões, anunciou a Nintendo nesta sexta-feira.

"As vendas líquidas aumentaram significativamente no primeiro trimestre, devido principalmente ao lançamento do Nintendo Switch 2", afirmou a companhia ao anunciar um aumento interanual de 132% nas receitas de abril a junho, até alcançar os 572 bilhões de ienes (3,8 bilhões de dólares ou 21,3 bilhões de reais).

O lucro líquido do trimestre também cresceu 19% em relação ao ano anterior.

Um desafio para a Nintendo, no entanto, será manter o fornecimento de jogos de sucesso para o novo console, alertou à AFP o consultor da indústria de videogame Serkan Toto.

"Há novos jogos das franquias Pokémon, Metroid e Kirby que sairão à venda no final deste ano, mas alguns fãs já começaram a pedir ainda mais títulos", disse.

Contudo, "o lançamento do Switch 2 superou as expectativas de muita gente" e será difícil que outro console iguale seu bom começo, acrescentou o analista.

"A Nintendo deve aproveitar com folga esse impulso durante as férias e até 2026", prognosticou.

- "Grande retorno" -

Apesar desses bons números, nesta sexta-feira, a Nintendo não modificou suas previsões financeiras e suas modestas metas de vendas de consoles para todo o exercício que finalizará em março de 2026, com uma previsão de 15 milhões de unidades.

Nathan Naidu, da Bloomberg Intelligence, afirmou que é "provável" que a empresa aumente essa quantidade, já que já vendeu 40% dessa meta.

O lançamento do Switch 2 posiciona a empresa "para um grande retorno após quatro anos consecutivos de fraco impulso em suas vendas... exceto se as tarifas americanas obrigarem a Nitendo a subir os preços do hardware", escreveu o analista nesta sexta-feira.

Embora a Nintendo esteja se diversificando com filmes de sucesso e parques temáticos, os consoles seguem sendo o núcleo de seu negócio.

O Switch original disparou em popularidade durante a pandemia com jogos como "Animal Crossing" durante os longos confinamentos em todo o mundo. Foram comercializados 153 milhões de unidades desde seu lançamento em 2017.

O Switch 2, que conta com novas características, como controles que também podem ser utilizados como mouse de computador, custa 449,99 dólares (2.520 reais) nos Estados Unidos, mais caro que o preço de lançamento do original, de 299,99 dólares (1.680,34 reais).

"Uma vez que se esgote o mercado dos fãs incondicionais da Nintendo, a empresa terá que passar para o seguinte nível convencendo os jogadores maiores a darem o salto para o Switch 2", disse Toto.