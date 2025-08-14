Três pessoas morrem na Espanha devido a incêndios florestais em meio a onda de calor no sul da Europa

O sul da Europa prossegue com o seu verão extremo nesta quinta-feira (14) e sofre com uma onda de calor que já dura quase duas semanas, incluindo incêndios florestais que provocaram a terceira morte na Espanha.

— Estamos novamente impactados com a morte de um segundo voluntário, que perdeu a vida na província de León — lamentou o presidente de governo espanhol, Pedro Sánchez, um dia após Madri solicitar a ajuda da União Europeia para combater os incêndios.

O homem tinha 36 anos e morreu em consequência de queimaduras sofridas quando acompanhava outro voluntário de 35 anos, que morreu na terça-feira (12). A terceira morte foi a de um romeno que trabalhava em uma hípica ao norte de Madri, em incêndio no município de Tres Cantos.

Leia Mais Estados Unidos vão revogar vistos de servidores brasileiros por ligação com o programa Mais Médicos

Há 11 incêndios de nível 2 na Espanha (de uma escala que vai até 4). Os mais preocupantes são os da província de Zamora, na região de Castilla y León, onde "uma área significativa" ardeu em chamas, explicou o ministro do interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, ao canal público TVE.

A França respondeu ao pedido de ajuda da Espanha à Europa e anunciou nesta quinta-feira o envio de duas aeronaves especializadas no combate a incêndios.

A maioria dos espanhóis, exaustos pelas temperaturas extremas de 40°C, que mal proporcionam alívio à noite, tenta resfriar as suas casas, enquanto outros são forçados a abandoná-las diante das chamas. Desde o início da onda de incêndios, pelo menos 10,7 mil pessoas foram deslocadas, segundo o ministério do interior.

Triângulo de fogo

País na linha de frente do aquecimento global na Europa, a Espanha está acostumada a temperaturas extremas, mas há alguns anos, enfrenta uma multiplicação e intensificação das ondas de calor.

Desde o início do ano, mais de 142 mil hectares foram reduzidos a cinzas, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), e 201 incêndios foram registrados.

Além de Castilla y León, a Galícia (noroeste), a Comunidade Valenciana (leste) e Extremadura (oeste) são motivo de grande preocupação, formando um triângulo de fogo em todo o país e fechando quase 15 estradas, segundo um mapa da Direção-Geral de Trânsito (DGT).

Leia Mais Anistia Internacional critica relatório de direitos humanos dos EUA

"Uma noite em que as piores previsões se concretizaram", escreveu no X Abel Bautista, chefe do governo regional da Extremadura, sobre o enorme incêndio na região, que já consumiu 4,6 mil hectares.

Incêndios no sul da Europa

Em Portugal, aeronaves foram mobilizadas para combater quatro grandes incêndios florestais no norte e centro do país. Somente no centro, o foco de Arganil conta com mais de 800 bombeiros, enquanto o incêndio de Trancoso, que arde desde sábado (9), ainda avança nesta quinta-feira.

Na Grécia, onde 20 mil hectares queimaram desde o início do verão, os bombeiros conseguiram conter o fogo que ameaça Patras, o principal porto grego de ligação com a Itália e a terceira maior cidade do país. Há focos "isolados", embora o fogo "permaneça ativo" nos subúrbios ao leste desta cidade com mais de 200 mil habitantes, segundo os bombeiros.

Leia Mais EUA citam caso de violência policial no RS em relatório que critica situação dos direitos humanos no Brasil

Em outras partes do país, aviões-tanque lutavam em três outras frentes: a ilha de Zakynthos (Mar Jônico) e a cidade de Preveza, ambas ao oeste, e a ilha de Chios (Mar Egeu), ao leste. Quase 600 pessoas e 30 aviões-tanque foram mobilizados.

Nos Bálcãs, os incêndios mataram pelo menos duas pessoas e provocaram a retirada de milhares de moradores. A Albânia é um dos países mais atingidos e os bombeiros relataram que várias casas foram queimadas durante a noite.

O calor escaldante continua assolando a Itália, que saiu relativamente ilesa dos incêndios: 16 cidades, incluindo Roma e Veneza, estão em alerta vermelho devido à temperatura elevada.

Os incêndios também atingem o norte da Europa, como na região de North Yorkshire, na Inglaterra, onde os bombeiros combatiam um foco que se espalhou por cerca de 5 km.