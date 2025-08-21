Sob pressão de Trump, Texas aprova novo mapa eleitoral do estado

A Câmara de Representantes do Texas aprovou nesta quarta-feira (20) um novo mapa de distritos eleitorais impulsionado pelo presidente Donald Trump, que provavelmente permitirá aos republicanos obter cinco cadeiras adicionais no Congresso de Washington durante as eleições de meio de mandato de 2026.

Pressionados por Trump, os líderes republicanos do Texas decidiram modificar os distritos eleitorais para diluir o voto democrata, uma técnica conhecida como "gerrymandering" (manipulação de distritos eleitorais).

Dos 38 representantes do Texas no Congresso de Washington, 25 são atualmente republicanos, um número que a Casa Branca aspira aumentar para 30 no próximo ano.

A proposta de redistribuição de distritos foi aprovada com 88 votos a favor e 52 contra. Agora deve ser submetida ao Senado do Texas, que conta com maioria republicana, antes de ser promulgada pelo governador republicano Greg Abbott.

Os democratas, que são minoria na legislatura do Texas, fizeram todo o possível para se opor. Desde o início de agosto, mais de 50 representantes deixaram o estado, paralisando o trabalho legislativo por falta de quórum e gerando manchetes ao tentar chamar a atenção para a incomum tentativa de redistribuição de distritos.

Mas seu retorno ao Texas, anunciado na segunda-feira, abriu caminho para a adoção do novo mapa eleitoral, embora os democratas tenham advertido que "a luta continua".

Em resposta à iniciativa dos republicanos texanos, a Califórnia, governada pelo democrata Gavin Newsom, anunciou sua intenção de redesenhar o mapa eleitoral do estado mais populoso do país. O governador e os legisladores californianos apresentaram na segunda-feira um projeto de lei para organizar um referendo com esse objetivo.

Se os eleitores da Califórnia aprovarem essa iniciativa em 4 de novembro, a legislatura local, onde os democratas têm maioria, poderá criar um novo mapa que deverá lhes conceder cinco cadeiras adicionais no Congresso dos Estados Unidos, assim como no Texas.

"A Califórnia e os californianos têm sido o alvo preferido da administração Trump, e não ficaremos de braços cruzados enquanto ele ordena ao Texas e a outros estados manipular as próximas eleições", declarou Newsom na segunda-feira.

Além do Texas, a administração Trump também quer redesenhar os mapas de Ohio, Missouri e Indiana a seu favor.

Os distritos eleitorais costumam ser redesenhados a cada 10 anos após o censo e supõe-se que sejam baseados em seus resultados para que representem com precisão seus habitantes. O último censo nos Estados Unidos foi realizado em 2020.