Sheinbaum afirma que presença dos EUA no Caribe ocorre em águas internacionais

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou nesta sexta-feira (15) que os Estados Unidos destacaram navios no Caribe, entre o Panamá e a América do Sul, "em águas internacionais".

Diante desta mobilização, que segundo a imprensa americana tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e pressionar o governo venezuelano, a mandatária rejeitou qualquer "intervencionismo" na região.

Sheinbaum foi informada sobre esta operação por seus comandos militares, que costumam manter contato com seus homólogos americanos.