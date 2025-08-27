Sem detalhar, Rutte alerta que Rússia e China se preparam para conflito 'de longo prazo'

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou nesta quarta-feira, 27, que Rússia e China estão expandindo suas capacidades militares em "alta velocidade e com pouca transparência". Segundo ele, os dois países se preparam para uma competição e um conflito "de longo prazo conosco".

Em evento da Rheinmetall, na Alemanha, Rutte destacou que a indústria de defesa de Moscou e Pequim produz armas em ritmo "incrível". "Não é apenas para exibir as armas em desfiles militares na Rússia e na China, mas também para exercer influência e projetar poder sobre outros países", disse. "Eles estão muito bem preparados militarmente e estão claramente indo em direção a um conflito e uma competição de longo prazo conosco."