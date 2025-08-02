Sandro, neto 'influenciador' de Fidel Castro que agita as redes em Cuba

Com seus vídeos no Instagram, 'Vampirach' está na boca de quase todo mundo em Cuba. O personagem interpretado por Sandro Castro - neto do líder da revolução, Fidel Castro - diverte alguns, irrita outros e provoca alvoroço na ilha.

Vestido de monge ou como o vampiro Vampirach, usando maquiagem de gatinho ou ostentando uma camisa do Barcelona, o homem de 33 anos, que tem 120 mil seguidores, costuma publicar esquetes cheias de piadas simplistas e com atuação ruim.

E, de vez em quando, ele ironiza as dificuldades que a ilha enfrenta em sua crise profunda, com escassez de alimentos e remédios, além de apagões diários e falta de combustível.

"Acordei hoje com minha receita favorita, frango com cerveja... e não há frango", diz em um vídeo enquanto exibe a cerveja nacional Cristal, que ele rebatizou de 'Cristach'. Sob o intenso sol de verão, ele é visto se refrescando dentro de um velho tanque em um telhado, diante de uma bandeira dos Estados Unidos.

"Não há piscina melhor do que o tanque do gueto", afirma.

Ele também brinca com os longos e frequentes cortes de energia elétrica: "Se eu transar com você como a UNE (companhia de eletricidade), eu te dou a cada quatro horas e de segunda a segunda", afirmou em um reel.

Seus seguidores o celebram e até o chamam de "próximo presidente" nas redes sociais, mas vozes simpáticas ao governo comunista pedem que ele seja silenciado.

"Sandro não é o 'inimigo'" da revolução cubana, "mesmo que provoque danos por causa de seu sobrenome, Sandro é um imbecil", criticou o escritor Ernesto Limia em sua página no Facebook. O neto de Fidel Castro (1926-2016) "não tem afeto por seu avô, nem respeita sua memória", acrescentou.

'El Necio', outro conhecido "influenciador", mas pró-governo, também expressou no Facebook sua irritação com as publicações e seu pesar porque a polícia não convocou Sandro para prestar depoimento. "O que Sandro está fazendo vai contra a segurança deste país" e "contra os ideais" da revolução, argumentou.

Em Cuba, ativistas e jornalistas independentes são frequentemente intimados pela Segurança do Estado por suas posições contra o governo nas redes sociais. Alguns estão cumprindo penas por crimes relacionados com suas publicações.

- "Grotesco" -

Para Manuel Cuesta Morúa, dissidente que promove a transição democrática em Cuba, o fenômeno Sandro reflete "a distância da geração dos netos em relação ao projeto original da revolução" que triunfou em 1959.

Sua intensa atividade nas redes sociais, "de uma forma grotesca, é a única coisa que o distingue do resto de sua família", que "discretamente" desfruta de privilégios e personifica uma nova aristocracia cubana.

Enquanto Fidel Castro estava vivo, os cubanos pouco sabiam sobre sua falecida esposa Dalia Soto del Valle e seus cinco filhos, dos sete que o ex-líder teve.

Longe da vida política, eles moram em Punto Cero, uma grande área arborizada ao oeste de Havana, com acesso restrito aos militares e reservada à família Castro.

Em 2021, durante a pandemia, Sandro se tornou conhecido com um vídeo vazado que o mostrava dirigindo um Mercedes-Benz de luxo. "Somos simples, mas de vez em quando é preciso tirar esses brinquedinhos que temos em casa", disse no vídeo que viralizou rapidamente e indignou a população.

O escândalo o forçou a pedir desculpas alguns dias depois nas redes sociais.

Mas, no final de 2024, ele sacudiu as redes novamente quando a notícia de sua comemoração de aniversário no bar EFE, um estabelecimento comercial de sua propriedade localizado em uma das avenidas mais movimentadas de Havana, foi divulgada quando o país se recuperava de um grande apagão no dia anterior à festa.

As luzes neon que iluminam o interior são acesas todas as noites para seus clientes, a maioria na faixa dos 20 anos, que dançam entre as mesas. Uma parede grafitada e uma grande ilha de Cuba em relevo, embaixo do bar, completam a decoração do local.

Antes do surgimento de Sandro como "influenciador", uma conta no X em nome de seu pai, Alexis Castro Soto del Valle (63), cuja autenticidade a AFP não pôde confirmar, apareceu em 2023. Seus tópicos reflexivos e críticos sobre a realidade econômica e social de Cuba começaram a gerar polêmica, mas duraram apenas 11 meses.

Alexis e seus irmãos nunca ocuparam cargos importantes, ao contrário de seus primos, os filhos de Raúl Castro, de 94 anos, que se afastou do poder apenas em 2021.

Sua filha, Mariela Castro Espín, é deputada e diretora do Centro Nacional de Educação Sexual e seu filho Alejandro chefiou as negociações secretas com os Estados Unidos em 2014, enquanto seu neto Raúl Guillermo é seu inseparável guarda-costas.