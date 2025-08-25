Salvadorenho símbolo de política migratória de Trump volta a ser preso nos EUA

Um cidadão salvadorenho que se tornou um símbolo da guerra do presidente americano, Donald Trump, contra a imigração irregular foi novamente detido nesta segunda-feira (25) pelas autoridades dos Estados Unidos, segundo seu advogado.

Kilmar Ábrego García foi detido em sua audiência de registro com as autoridades migratórias em Baltimore, estado de Maryland, dias após ter sido liberado de uma prisão no Tennessee, disse seu advogado Simon Sandoval-Moshenberg a uma grande multidão reunida fora do prédio.

No sábado, os advogados de Ábrego García afirmaram que o governo dos Estados Unidos pretende deportá-lo para Uganda.

Em um documento, os defensores solicitaram aos tribunais que rejeitassem o caso, argumentando que se trata de uma tentativa vingativa de puni-lo por contestar sua deportação inicial para El Salvador.

A tentativa de deportar García para Uganda adiciona um toque dramático a este caso que se tornou emblemático da luta de Trump contra a imigração irregular e, segundo seus críticos, de suas violações às leis.

Na sexta-feira, García Ábrego foi libertado por ordem judicial e recebeu permissão para voltar para sua casa em Maryland enquanto aguarda julgamento por acusações de tráfico de pessoas.

O homem de origem salvadorenha foi erroneamente deportado para uma prisão de segurança máxima em seu país e depois retornou ao território dos Estados Unidos, apenas para ser detido uma segunda vez.

Um juiz ordenou sua libertação na sexta-feira.

Ábrego García nega ter cometido qualquer crime, enquanto o governo de Trump afirma que ele é um membro violento da gangue MS-13 que traficava com outros imigrantes.