Rússia pede 'prudência' com retórica nuclear após envio de submarinos por Trump

O Kremlin fez um apelo nesta segunda-feira (4) para uma demonstração de "grande prudência" nas ameaças nucleares, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira o envio de dois submarinos em resposta aos comentários do ex-presidente russo Dmitri Medvedev.

"Acreditamos que todos devem ser muito prudentes em suas declarações sobre o tema nuclear", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, durante uma entrevista coletiva.

Peskov também afirmou que os dois submarinos americanos anunciados como enviados por Trump "já estão em serviço" permanentemente.

"Não desejamos ser arrastados para uma polêmica desse tipo", acrescentou.

Trump tomou a decisão na sexta-feira como reação às declarações consideradas provocadoras do ex-presidente Medvedev, que desde o início da ofensiva na Ucrânia, em 2022, fez vários comentários beligerantes contra os países ocidentais nas redes sociais.

O presidente americano não especificou exatamente para onde os submarinos seriam enviados, nem explicou se eram submarinos com propulsão nuclear ou armados com ogivas atômicas.

Donald Trump, que adotou uma postura conciliadora com seu homólogo russo Vladimir Putin após seu retorno ao poder em janeiro, expressou nas últimas semanas sua frustração e ameaçou impor novas sanções contra a Rússia caso Moscou não interrompa a ofensiva na Ucrânia.

Apesar do momento de tensão, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, deve visitar a Rússia esta semana, a poucos dias do fim do prazo estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos a seu homólogo russo.

Peskov declarou que a visita será "importante e útil".

"Sempre estamos felizes por ver Witkoff em Moscou e empolgados de estar em contato com ele", declarou, após indicar que não descarta a possibilidade de uma reunião com Putin.