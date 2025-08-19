Rússia devolve corpos de mil soldados ucranianos, segundo Kiev

Região de Sumy, na Ucrânia, foi atingida por bombardeio russo na segunda-feira. HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP

A Rússia devolveu os corpos de mil soldados ucranianos, a maioria mortos na frente de batalha e alguns que faleceram em cativeiro, informou Kiev nesta terça-feira (19), destacando que as operações de troca representam um dos poucos resultados das negociações entre os dois países.

"Como resultado das medidas de repatriação, os corpos de mil pessoas falecidas foram entregues à Ucrânia pela Rússia, que indicou que se tratava de soldados ucranianos", afirmou o centro ucraniano responsável pelo tratamento de prisioneiros de guerra.

O negociador russo, Vladimir Medinski, confirmou a informação em sua conta do Telegram e disse que Kiev entregou os corpos de 19 soldados russos. Com esta troca, foram mais de 11 mil cadáveres entregues pela Rússia à Ucrânia desde o início do ano.

As trocas de soldados mortos e prisioneiros de guerra são um dos poucos âmbitos de cooperação aberta entre Kiev e Moscou, desde que a Rússia lançou a sua invasão, em fevereiro de 2022.

Negociações com os Estados Unidos

Nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin e da Ucrânia, Volodimir Zelensky, bem como outros líderes europeus para tentar chegar a um acordo de cessar-fogo.

A reunião com Putin, na sexta-feira (15), terminou sem uma resolução. Eles dialogaram por quase três horas no Alasca, Estado norte-americano. Trump disse que a conversa entre os dois foi "muito produtiva" e que restaram " muito poucos temas" a resolver.

Na segunda-feira (18), Zelensky e outros líderes europeus, como Emanuel Macron, da França, estiveram com Trump na Casa Branca. Durante a reunião, o norte americano afirmou que Putin aceitou as garantias de segurança para um acordo de paz com a Ucrânia.

— Em um passo muito significativo, o presidente Putin concordou que a Rússia aceitaria garantias de segurança para a Ucrânia e este é um dos pontos-chave que devemos considerar e vamos estar considerando isso na mesa, também quem fará o quê essencialmente — afirmou Trump.